Глава ДНР Пушилин: Ряд украинских военнослужащих складывает оружие

Военнопленные получают медицинскую помощь, также им предоставляется питание, а после окончания боевых действий они вернутся к семьям, уточнил Денис Пушилин.

Некоторые украинские военнослужащие сдаются и складывают оружие, ситуация в конфликте с Украиной меняется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Ряд военнослужащих именно — не националистов, я подчёркиваю, а военнослужащих, — они всё же понимают бесперспективность и, желая остаться живыми и вернуться к своим семьям, они всё же сдаются, они складывают оружие", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Военнопленные, по словам Пушилина, получают медицинскую помощь, их проверяют в том числе и на коронавирус, также им предоставляется питание. После окончания боевых действий они вернутся к семьям, добавил глава ДНР.