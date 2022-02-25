Глава ДНР Пушилин: Ряд украинских военнослужащих складывает оружие
Денис Пушилин. Обложка © Сайт главы ДНР
Военнопленные получают медицинскую помощь, также им предоставляется питание, а после окончания боевых действий они вернутся к семьям, уточнил Денис Пушилин.
Некоторые украинские военнослужащие сдаются и складывают оружие, ситуация в конфликте с Украиной меняется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ряд военнослужащих именно — не националистов, я подчёркиваю, а военнослужащих, — они всё же понимают бесперспективность и, желая остаться живыми и вернуться к своим семьям, они всё же сдаются, они складывают оружие", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Военнопленные, по словам Пушилина, получают медицинскую помощь, их проверяют в том числе и на коронавирус, также им предоставляется питание. После окончания боевых действий они вернутся к семьям, добавил глава ДНР.
А ранее в Минобороны РФ заявили, что ВДВ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение.