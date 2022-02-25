Девушка, метнувшая коктейль Молотова в полицейских в Москве, признала вину и извинилась

Девушка, которая кинула в полицейских бутылку с горючей смесью во время несанкционированной акции в центре Москвы, частично признала вину и извинилась за свои действия. Об этом сообщает СК РФ.

"Я приношу извинения перед сотрудниками полиции за то, что подвергла их жизнь и здоровье опасности", — сказала злоумышленница на видео.

Также в ходе допроса девушка рассказала, что самостоятельно изучила способ изготовления горючего снаряда. Следствие запросило у Тверского районного суда избрать для неё меру пресечения в виде лишения свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.