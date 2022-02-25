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25 февраля, 08:49

Девушка, метнувшая коктейль Молотова в полицейских в Москве, признала вину и извинилась

Следствие запросило у Тверского районного суда избрать для неё меру пресечения в виде лишения свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Девушка, которая кинула в полицейских бутылку с горючей смесью во время несанкционированной акции в центре Москвы, частично признала вину и извинилась за свои действия. Об этом сообщает СК РФ.

"Я приношу извинения перед сотрудниками полиции за то, что подвергла их жизнь и здоровье опасности", сказала злоумышленница на видео.

Также в ходе допроса девушка рассказала, что самостоятельно изучила способ изготовления горючего снаряда. Следствие запросило у Тверского районного суда избрать для неё меру пресечения в виде лишения свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.

На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек

На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек

Ранее Лайф писал, что полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что правоохранители примут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства. Сообщалось, что на акции против операции по демилитаризации Украины задержали более 10 человек.

Обложка © YouTube / СК РФ

Григорий Воронцов

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