Во Франции заявили, что санкции Евросоюза против РФ угрожают и местным предприятиям

Рестрикции могут затронуть работу французской автомобильной, авиационной и атомной промышленности. Сейчас Париж выясняет, какие компании могут пострадать и насколько.

Антироссийские санкции Евросоюза отразятся и на французских предприятиях, речь может идти об автомобильной, авиационной и атомной отраслях. Об этом заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

"Я понимаю, что эти санкции ударят и по французским предприятиям. Но я хочу сказать, что это не идёт ни в какое сравнение с тем, какое влияние они окажут на экономику и интересы России", — подчеркнул он.