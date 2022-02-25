Во Франции заявили, что санкции Евросоюза против РФ угрожают и местным предприятиям
Рестрикции могут затронуть работу французской автомобильной, авиационной и атомной промышленности. Сейчас Париж выясняет, какие компании могут пострадать и насколько.
Антироссийские санкции Евросоюза отразятся и на французских предприятиях, речь может идти об автомобильной, авиационной и атомной отраслях. Об этом заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
"Я понимаю, что эти санкции ударят и по французским предприятиям. Но я хочу сказать, что это не идёт ни в какое сравнение с тем, какое влияние они окажут на экономику и интересы России", — подчеркнул он.
Министр добавил, что пообщался с представителями авиационной, автомобильной и атомной отраслей, чтобы выяснить, какие предприятия могут пострадать от санкций и насколько.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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