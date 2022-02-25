Микронезия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией

Причиной этого стали события на Украине. Соответствующая нота уже передана в Посольство РФ на Филиппинах.

Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространённом заявлении правительства островного государства и ноте, направленной в Посольство РФ на Филиппинах.

"ФШМ 25 февраля уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", — говорится в сообщении.

Как указано в документе, власти Микронезии пойдут на восстановление дипломатических отношений с Москвой только тогда, когда российская сторона продемонстрирует "приверженность миру, дружбе, сотрудничеству". Напомним, что Россия установила дипотношения с тропическим государством ещё в 1999 году.