Микронезия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией
Причиной этого стали события на Украине. Соответствующая нота уже передана в Посольство РФ на Филиппинах.
Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространённом заявлении правительства островного государства и ноте, направленной в Посольство РФ на Филиппинах.
"ФШМ 25 февраля уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", — говорится в сообщении.
Как указано в документе, власти Микронезии пойдут на восстановление дипломатических отношений с Москвой только тогда, когда российская сторона продемонстрирует "приверженность миру, дружбе, сотрудничеству". Напомним, что Россия установила дипотношения с тропическим государством ещё в 1999 году.
Ранее Лайф сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. По словам президента страны Владимира Зеленского, утро 24 февраля "вошло в историю". Кроме того, лидер США Джо Байден накануне оценил уровень российско-американских отношений как полный разрыв. По его мнению, Россию в ближайшее время ожидают "холодные дни". Однако, что конкретно подразумевал американский лидер, не уточняется.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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