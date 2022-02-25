Лавров обсудит с представителями ЛНР и ДНР открытие их посольств в Москве
Также будет дана оценка ходу специальной военной операции России в Донбассе. В МИД РФ отметили, что её задачей является обеспечение безопасности республик, защита прав проживающего там населения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой Владиславом Дейнего из ЛНР и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой обсудит вопросы открытия посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске. Об этом сообщает МИД РФ. Встреча состоится 25 февраля в российской столице.
"Особое внимание будет уделено вопросам открытия посольств ДНР и ЛНР в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения", — говорится в сообщении.
Также во время переговоров будет обсуждаться ход специальной военной операции России в Донбассе. В ведомстве напомнили, что её задачей является обеспечение безопасности республик, а также защита прав и интересов проживающего там населения.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Сергей Лавров. Фото © Shutterstock