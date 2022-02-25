Лавров обсудит с представителями ЛНР и ДНР открытие их посольств в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой Владиславом Дейнего из ЛНР и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой обсудит вопросы открытия посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске. Об этом сообщает МИД РФ. Встреча состоится 25 февраля в российской столице.

"Особое внимание будет уделено вопросам открытия посольств ДНР и ЛНР в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения", — говорится в сообщении.