Генетик Куликов рассказал, какие продукты вызывают резкое старение

Употребление быстрых углеводов, жареных и мучных продуктов может ускорить старение организма. Об этом рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, заведующий лабораторией эволюционной генетики развития Алексей Куликов в беседе с "Москвой 24".

"У большинства людей сейчас нет сильной физической нагрузки. Употребление жирных продуктов, мучного, быстроперерабатываемых углеводов в большом количестве приводит к тому, что накапливаются лишние калории. Они откладываются в виде жира. Всё это влияет на ухудшение здоровья и ускоренное изнашивание тканей, а это и есть процесс старения", — заявил Куликов.

Эксперт резюмировал, что нужно правильно питаться и соблюдать диету, в которой не будет ускоряющих старение продуктов. Тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни, специалист советует не забывать про физические нагрузки и больше двигаться.