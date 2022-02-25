Офис президента Украины: Все порты и небо над страной закрыты
При этом дороги и автомагистрали работают, но на них образовываются пробки, так как в Незалежной есть панические настроения, заметил советник главы офиса Михаил Подоляк.
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Украина закрыла все порты, а также небо над страной. При этом, как заметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ключевые дороги и автомагистрали работают в штатном режиме.
"Что касается портов, все порты закрыты. Что касается авиасообщения, небо закрыто", — сказал он на брифинге.
Подоляк уточнил, что на некоторых автодорогах — пробки в разные стороны, так как в стране есть панические настроения. В то же время большинство рейсов "Укрзализныци" (железная дорога. — Прим. Лайфа) курсируют в соответствии с расписанием, добавил он.
А ранее Лайф рассказывал, что в офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе. Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.