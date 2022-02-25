Офис президента Украины: Все порты и небо над страной закрыты

Украина закрыла все порты, а также небо над страной. При этом, как заметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ключевые дороги и автомагистрали работают в штатном режиме.

"Что касается портов, все порты закрыты. Что касается авиасообщения, небо закрыто", — сказал он на брифинге.

Подоляк уточнил, что на некоторых автодорогах — пробки в разные стороны, так как в стране есть панические настроения. В то же время большинство рейсов "Укрзализныци" (железная дорога. — Прим. Лайфа) курсируют в соответствии с расписанием, добавил он.

А ранее Лайф рассказывал, что в офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе. Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.