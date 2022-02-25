Депутат Аксаков допустил, что ЦБ дополнительно повысит ключевую ставку

Как отметил парламентарий, на это указывает ухудшение прогноза по инфляции, а также опасения из-за падения курса российской валюты в связи с событиями на Украине.

Банк России может дополнительно повысить ключевую ставку в целях стабилизации рубля в связи с текущей ситуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она ещё может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию, будут расти в цене в рублёвом выражении", — сказал Аксаков в видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

По мнению парламентария, изменения также будут влиять на уровень инфляции в России.