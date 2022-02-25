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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 09:31
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AP: Около правительственного квартала Киева слышна стрельба

По данным СМИ, это произошло сегодня утром, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.

Звуки стрельбы слышны возле правительственного квартала в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это произошло сегодня утром, 25 февраля, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание. При этом официального подтверждения данных о произошедшем пока нет. Информации о пострадавших или погибших также не поступало.

В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский остаётся в Киеве
В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский остаётся в Киеве

Ранее Лайф сообщал, что в офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе. Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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Здание Верховной рады Украины. Обложка © Facebook / Верховна Рада України

Наталья Исакова
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