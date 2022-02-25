AP: Около правительственного квартала Киева слышна стрельба

По данным СМИ, это произошло сегодня утром, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.

Звуки стрельбы слышны возле правительственного квартала в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это произошло сегодня утром, 25 февраля, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание. При этом официального подтверждения данных о произошедшем пока нет. Информации о пострадавших или погибших также не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что в офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе. Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.