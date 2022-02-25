Лавров объяснил представителям ЛНР и ДНР причины специальной военной операции в Донбассе

По словам министра иностранных дел РФ, Москва не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав республик об оказании им военной помощи, ведь киевский режим решил силой захватить этот регион.

Встреча Сергея Лаврова с представителями МИД ЛНР и ДНР. Видео © LIFE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл первую встречу с коллегой из ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. В ходе разговора он объяснил, почему Москва не могла остаться в стороне после призыва о помощи со стороны республик Донбасса.

"Мы встречаемся через несколько дней после знаменательных событий. Признание ЛНР и ДНР подвело черту в страданиях жителей этих республик", — сказал Лавров.

Он напомнил, что на протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались издевательствам и ежегодным обстрелам со стороны киевского режима. По словам министра, недавно президент Владимир Зеленский назвал русских людей "особями" и сказал, чтобы они убирались из Донбасса. Кроме того, режим Киева покрывался со стороны Евросоюза и НАТО даже в самые последние недели, когда стало понятно о желании Украины силой захватить республики и разрушить Минские договорённости.

"В этой ситуации Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи. В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, освободившись от этого гнёта, украинцы сами могли бы определить своё будущее", — сказал министр.