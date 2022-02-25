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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 09:51
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Лавров объяснил представителям ЛНР и ДНР причины специальной военной операции в Донбассе

По словам министра иностранных дел РФ, Москва не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав республик об оказании им военной помощи, ведь киевский режим решил силой захватить этот регион.

Встреча Сергея Лаврова с представителями МИД ЛНР и ДНР. Видео © LIFE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл первую встречу с коллегой из ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. В ходе разговора он объяснил, почему Москва не могла остаться в стороне после призыва о помощи со стороны республик Донбасса.

"Мы встречаемся через несколько дней после знаменательных событий. Признание ЛНР и ДНР подвело черту в страданиях жителей этих республик", — сказал Лавров.

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Он напомнил, что на протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались издевательствам и ежегодным обстрелам со стороны киевского режима. По словам министра, недавно президент Владимир Зеленский назвал русских людей "особями" и сказал, чтобы они убирались из Донбасса. Кроме того, режим Киева покрывался со стороны Евросоюза и НАТО даже в самые последние недели, когда стало понятно о желании Украины силой захватить республики и разрушить Минские договорённости.

"В этой ситуации Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи. В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, освободившись от этого гнёта, украинцы сами могли бы определить своё будущее", — сказал министр.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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Обложка © LIFE / Павел Баранов

Артур Лапсаков
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