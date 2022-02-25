НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 09:49

Иммунолог Крючков рассказал о риске иммунодефицита после коронавируса

Эксперт отметил, что он появляется после тяжёлых осложнений заболевания и лишь на некоторое время.

У человека может начаться иммунодефицит при тяжёлом течении ковида, но сам коронавирус не способен вызвать подобные проблемы в организме, в отличие от его осложнений. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

"Речь идёт не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идёт об осложнениях, о тяжёлом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция", — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что такой иммунодефицит проявит себя лишь на некоторое время.

"Изменения обратимые, проходят со временем", — резюмировал Крючков.

Елизавета II отменила онлайн-совещания из-за лёгких симптомов коронавируса

Елизавета II отменила онлайн-совещания из-за лёгких симптомов коронавируса

Ранее врач Лунёв перечислил неочевидные признаки бессимптомного коронавируса. Последствиями перенесённого CoViD-19 в такой форме являются конъюнктивит, боли в животе, нарушение вкуса и сна.

Обложка © Pixabay

Никита Осипов
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1