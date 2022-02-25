Иммунолог Крючков рассказал о риске иммунодефицита после коронавируса
Эксперт отметил, что он появляется после тяжёлых осложнений заболевания и лишь на некоторое время.
У человека может начаться иммунодефицит при тяжёлом течении ковида, но сам коронавирус не способен вызвать подобные проблемы в организме, в отличие от его осложнений. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.
"Речь идёт не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идёт об осложнениях, о тяжёлом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция", — уточнил эксперт.
Он подчеркнул, что такой иммунодефицит проявит себя лишь на некоторое время.
"Изменения обратимые, проходят со временем", — резюмировал Крючков.
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