Иммунолог Крючков рассказал о риске иммунодефицита после коронавируса

У человека может начаться иммунодефицит при тяжёлом течении ковида, но сам коронавирус не способен вызвать подобные проблемы в организме, в отличие от его осложнений. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

"Речь идёт не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идёт об осложнениях, о тяжёлом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция", — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что такой иммунодефицит проявит себя лишь на некоторое время.

"Изменения обратимые, проходят со временем", — резюмировал Крючков.