Диетолог Писарева назвала четыре способа снизить калорийность блинов на Масленицу

Блины являются питательным блюдом с высоким гликемическим индексом, однако их можно сделать более полезными для здоровья, рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой". Главный совет, по мнению специалиста, — отказаться от добавления в блинную смесь сахара.

"Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость? Не рекомендовала бы его вообще добавлять", — отметила Писарева.

Второй способ — заменить белую муку на цельнозерновую или использовать безглютеновую смесь, третий — использовать начинку с натуральным сахарозаменителем, например добавить этот ингредиент в творог. Четвёртый способ — готовить блины не на молоке, а на воде: так существенно снизится жирность продукта.

"Если вы будете вместо молока добавлять воду, то и калорийность, и жирность будут ниже. На вкус это, конечно, повлияет. Но если при этом приготовить блины на топлёном масле, то они всё равно получатся достаточно жирными и вкусными", — добавила диетолог.

Писарева также предупредила, что не стоит съедать более трёх-четырёх блинов за один день.