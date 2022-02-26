Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине
Государственному департаменту поручено выделить сотни миллионов долларов. Ранее СМИ сообщали о более масштабных планах Вашингтона по содействию Киеву.
Президент США Джо Байден издал меморандум о немедленном выделении Украине военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из документа, речь идёт о выделении 600 миллионов долларов США. 250 из них предлагается выделить без чёткого указания статей расходов, а 350 — в качестве военной помощи по линии Пентагона, в том числе для обучения украинских военнослужащих.
Как сообщал Лайф ранее, Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе. Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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