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26 февраля, 04:13
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Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине

Государственному департаменту поручено выделить сотни миллионов долларов. Ранее СМИ сообщали о более масштабных планах Вашингтона по содействию Киеву.

Президент США Джо Байден издал меморандум о немедленном выделении Украине военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, речь идёт о выделении 600 миллионов долларов США. 250 из них предлагается выделить без чёткого указания статей расходов, а 350 — в качестве военной помощи по линии Пентагона, в том числе для обучения украинских военнослужащих.

Bloomberg: Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд для помощи Украине

Bloomberg: Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд для помощи Украине

Как сообщал Лайф ранее, Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе. Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Facebook / WhiteHouse

Андрей Григорьев

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