Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине

Как следует из документа , речь идёт о выделении 600 миллионов долларов США. 250 из них предлагается выделить без чёткого указания статей расходов, а 350 — в качестве военной помощи по линии Пентагона, в том числе для обучения украинских военнослужащих.

Как сообщал Лайф ранее, Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе. Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.