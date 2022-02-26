Постпред КНР при ООН Цзюнь: Обеспокоенности РФ в сфере безопасности резонны

Как указал дипломат, Украине следует стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между державами. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация возникла "не сегодня".

Китай стал одной из стран, воздержавшихся при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, представленной группой западных стран и осуждающей специальную военную операцию РФ на Украине. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал обеспокоенности России в сфере безопасности резонными.

"Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени", — сказал Чжан Цзюнь.

Китай, по словам Чжан Цзюня, выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. Постпред выразил уверенность в том, что устойчивость одной страны не может обеспечиваться за счёт других стран. Дипломат добавил, что на фоне пяти волн расширения НАТО обеспокоенности Москвы должно быть уделено внимание. Как указал постоянный представитель, Украине следует стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между державами.

"Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряжённость, избегать потерь среди мирного населения... Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", — отметил постпред.

Цзюнь отметил, что Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине, и подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, а также принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться.

Как сообщал Лайф ранее, Небензя назвал проект резолюции СБ ООН антироссийским и антиукраинским. Постпред РФ отметил, что Россия голосовала против из-за того, что осталось за скобками документа. К примеру, уход от выполнения Минских договорённостей.