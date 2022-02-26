Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую операцию на Украине

За проект соответствующей резолюции проголосовало 11 членов Совбеза. Воздержались от выражения своей позиции Китай, Индия, а также Объединённые Арабские Эмираты. На фоне этого США заявили о решении вынести документ на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.