Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую операцию на Украине
Соединённые Штаты заявили о намерении вынести этот документ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи международной организации.
Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН наложила вето на предложенную западными странами резолюцию, в которой осуждается военная спецоперация РФ по демилитаризации Украины.
За проект соответствующей резолюции проголосовало 11 членов Совбеза. Воздержались от выражения своей позиции Китай, Индия, а также Объединённые Арабские Эмираты. На фоне этого США заявили о решении вынести документ на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.
В резолюции действия России осуждаются как нарушающие Устав ООН. Авторы документа требуют, чтобы РФ прекратила спецоперацию по демилитаризации Украины, вывела войска. Также осуждается признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Фото © ООН / Э. Шнейдер