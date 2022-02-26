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25 февраля, 21:09
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Встречали с флагами: Минобороны РФ сообщило о входе российских сил в Мелитополь

Россия проводит на Украине военную операцию по демилитаризации. Она была начата утром 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

<p>БТР. Фото © Минобороны РФ</p>

БТР. Фото © Минобороны РФ

Российские силы после высадки морского десанта вошли в украинский город Мелитополь, не встречая сопротивления. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населённого пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что некоторые местные жители приветствовали российских военных. Так, пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.

Минобороны РФ: Более 210 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя

Минобороны РФ: Более 210 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя

Ранее Лайф сообщал, что российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела. В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Андрей Григорьев

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