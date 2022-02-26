Встречали с флагами: Минобороны РФ сообщило о входе российских сил в Мелитополь

Россия проводит на Украине военную операцию по демилитаризации. Она была начата утром 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

Российские силы после высадки морского десанта вошли в украинский город Мелитополь, не встречая сопротивления. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населённого пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что некоторые местные жители приветствовали российских военных. Так, пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.

Ранее Лайф сообщал, что российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела. В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.