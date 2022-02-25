Псаки подтвердила, что США решили ввести санкции против Путина и Лаврова
Представитель Белого дома отметила, что Штаты решили поддержать соответствующее решение Евросоюза и Британии. Также ограничения коснутся ряда других российских политиков.
Соединённые Штаты действительно намерены ввести персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"США присоединятся к санкциям против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и ряда представителей российской сферы безопасности", — сказала Джен Псаки на брифинге.
Представитель Белого дома отметила, что Штаты решили поддержать соответствующее решение Евросоюза и Британии. Также ограничения коснутся ряда других российских политиков.
Как рассказывал Лайф, ранее сегодня Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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