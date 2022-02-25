Псаки подтвердила, что США решили ввести санкции против Путина и Лаврова

Как рассказывал Лайф, ранее сегодня Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.