Захарова сообщила, что Украина предложила перенести переговоры

Ранее с предложением начать их выступил президент Владимир Зеленский, а власти Белоруссии выразили готовность организовать встречу в Минске.

Власти Украины пока отказались от ведения переговоров с Россией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.