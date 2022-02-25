Захарова сообщила, что Украина предложила перенести переговоры
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Instagram / mzakharovamid
Ранее с предложением начать их выступил президент Владимир Зеленский, а власти Белоруссии выразили готовность организовать встречу в Минске.
Власти Украины пока отказались от ведения переговоров с Россией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра", — сообщила Захарова в беседе с ТАСС.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее, в свою очередь, высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним также, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.