"Нам нужно быть едиными": Дирижёр Ходорченков заявил о попытках недоброжелателей внести раскол в общество

Музыкант отметил, что "Россия войны не начинает, она их заканчивает". Любителям философствовать он предложил отправиться выступать перед беженцами.





















Цинизмом и фарисейством назвал заслуженный артист России дирижёр Алексей Ходорченков сообщения многих своих "коллег" по цеху в социальных сетях. Он отметил, что те, кто пишет посты в стиле ненависти, пытается "разбираться в особенностях профессиональных военно-стратегических операций", будучи при этом не экспертом в этой области, действует на руку недоброжелателям РФ, на руку которым весь этот "раскол".

"Нам нужно быть едиными. Главное, что захотят сделать наши недоброжелатели, — это внести раскол. Всякий, кто, не подумав, сейчас пишет разного рода оскорбления, хейт, пытается разбираться в особенностях профессиональных военно-стратегических операций, отпускает псевдопацифистские инфантильные бравады, делает только хуже обществу", — написал Ходорченков на своей странице в "Фейсбуке".

Музыкант высказал крайнее возмущение тем, кто "в своей тёплой комнате за любимым инструментом" слепо "философствует", когда речь идёт о спасении человеческих жизней". Ходорченков отметил, что ещё выяснилось, что "позавчера поздравлявшие с Днём защитника Отечества" не все обладают этим Отечеством. Он добавил, что "Россия войны не начинает, она их заканчивает". Он опубликовал серию фото с надписями "Нет войне, Белград, 1999", "Нет войне, Ирак, 2003", "Нет войне, Цхинвал, 2008". А также рекомендовал коллегам выразить активную гражданскую позицию иначе, например поехать и выступить перед беженцами.

"Даже в вокальном искусстве всех предупреждают: "Не открывайте рот на сцене, не подумав". Вы за мир — играйте музыку. Повышенная социальная ответственность — поезжайте к волонтёрам и спасённым беженцам и выступайте для них. Или они не такие какие-то?" — задал риторический вопрос Ходорченков.

Как сообщал Лайф ранее, член ОП РФ Иван Есин заявил, что спецоперация по защите Донбасса проводится для предотвращения войны. Эксперт в беседе с Лайфом подчеркнул, что это не "вторжение", а именно спецоперация, которую, по его словам, российская сторона проводит очень аккуратно, с пользой для жителей ЛНР и ДНР.