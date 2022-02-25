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25 февраля, 20:11

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Аслан Бжания отметил, что Сухум считает необходимым быть и в будущем причастным к судьбе республик Донбасса, искренне желает им безопасного и устойчивого развития как братьям.

<p>Аслан Бжания. Фото © presidentofabkhazia.org</p>

Аслан Бжания. Фото © presidentofabkhazia.org

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил президент Аслан Бжания, он подписал соответствующие указы, после чего поручил правительству подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи, установить с республиками дипломатические отношения.

"Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений", — отметил Бжания.

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признать ДНР и ЛНР

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признать ДНР и ЛНР

Отмечается, что указы были подписаны "следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР". Бжания отметил, что Абхазия считает необходимым быть и в будущем причастной к судьбе республик Донбасса, искренне желает им безопасного и устойчивого развития как братьям.

Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.

Андрей Григорьев

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