Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Аслан Бжания отметил, что Сухум считает необходимым быть и в будущем причастным к судьбе республик Донбасса, искренне желает им безопасного и устойчивого развития как братьям.

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил президент Аслан Бжания, он подписал соответствующие указы, после чего поручил правительству подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи, установить с республиками дипломатические отношения.

"Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений", — отметил Бжания.