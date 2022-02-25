В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками двух сёл
Глава республики ранее заявил, что войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы областей в ближайшие дни.
Украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов калибра, который запрещён Минскими соглашениями. Удары пришлись по посёлкам Сигнальное и Кременец, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.). По направлению населённого пункта Сигнальное выпущено 12 мин калибром 120 мм; населённого пункта Кременец — пять снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства в "Телеграме".
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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