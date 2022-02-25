В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками двух сёл

Глава республики ранее заявил, что войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы областей в ближайшие дни.

Украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов калибра, который запрещён Минскими соглашениями. Удары пришлись по посёлкам Сигнальное и Кременец, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.