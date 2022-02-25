Вице-президент Meta заявил об отказе компании исполнять требования властей России
На Facebook не будет снята пометка материалов российских СМИ как недостоверных. Также останутся техограничения на поисковую выдачу публикаций для сокращения аудитории.
Американская компания Meta отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырёх российских СМИ в принадлежащей ей социальной сети "Фейсбук". Об этом в пятницу заявил один из вице-президентов компании — Ник Клегг.
"Вчера российские власти приказали нам остановить независимый фактчекинг и установление пометок в постах Facebook от четырёх принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат — они ограничили использование наших сервисов", — написал Клегг в своём микроблоге в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что Facebook подверг цензуре четыре крупных российских СМИ. На них были наложены ограничения по целому ряду публикаций. Это "Звезда", РИА "Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру".
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