Вице-президент Meta заявил об отказе компании исполнять требования властей России

Американская компания Meta отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырёх российских СМИ в принадлежащей ей социальной сети "Фейсбук". Об этом в пятницу заявил один из вице-президентов компании — Ник Клегг.

"Вчера российские власти приказали нам остановить независимый фактчекинг и установление пометок в постах Facebook от четырёх принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат — они ограничили использование наших сервисов", — написал Клегг в своём микроблоге в "Твиттере".