Британия ввела санкции против Путина и Лаврова
Эти ограничения предполагают, что в Соединённом Королевстве заблокируют счета политиков, если таковые там будут найдены.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба Кремля
Правительство Великобритании заявило о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это следует из обновлённого сегодня санкционного списка Соединённого Королевства.
Там указано, что введённые ограничения предполагают заморозку счетов российского лидера и главы МИД РФ, если таковые будут обнаружены в Великобритании.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.