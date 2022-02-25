Лидеры стран НАТО пообещали продолжать "политически и практически" помогать Украине
В военном блоке вновь призвали Москву "отказаться от пути агрессии, который она выбрала" и призвали другие страны тоже помогать Киеву.
Лидеры стран НАТО пообещали продолжать оказывать "политическую и практическую" поддержку Украине. Об этом говорится в распространённом заявлении глав стран – союзниц Североатлантического альянса.
"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем остальных тоже оказывать такую поддержку", — указано в сообщении.
Также в блоке призвали Москву "отказаться от пути агрессии, который она выбрала". В заявлении говорится, что действия РФ якобы "нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет" Незалежной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная осталась в одиночестве в защите государства. Он поблагодарил каждую страну, которая помогает "не просто словами", однако заметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие Незалежной в НАТО.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization