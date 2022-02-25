Лидеры стран НАТО пообещали продолжать "политически и практически" помогать Украине

Лидеры стран НАТО пообещали продолжать оказывать "политическую и практическую" поддержку Украине. Об этом говорится в распространённом заявлении глав стран – союзниц Североатлантического альянса.

"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем остальных тоже оказывать такую поддержку", — указано в сообщении.

Также в блоке призвали Москву "отказаться от пути агрессии, который она выбрала". В заявлении подчёркнуто, что действия РФ "нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет" Незалежной. Вместе с тем генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поставлять оружие Киеву.

"НАТО готово продолжать предоставлять финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита альянса в онлайн-формате.