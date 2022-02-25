Лидеры стран НАТО пообещали продолжать "политически и практически" помогать Украине

В военном блоке вновь призвали Москву "отказаться от пути агрессии, который она выбрала" и призвали другие страны тоже помогать Киеву.

Лидеры стран НАТО пообещали продолжать оказывать "политическую и практическую" поддержку Украине. Об этом говорится в распространённом заявлении глав стран – союзниц Североатлантического альянса.

"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем остальных тоже оказывать такую поддержку", — указано в сообщении.

Также в блоке призвали Москву "отказаться от пути агрессии, который она выбрала". В заявлении говорится, что действия РФ якобы "нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет" Незалежной.