По словам гостя шоу "Дайте сказать!", согласно конституции республик, их пределы обозначены территориями одноимённых областей.

Политолог Абзалов объяснил, от чего зависит решение вопроса о границах ДНР и ЛНР. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Вопрос о пределах признанных Россией ДНР и ЛНР зависит от того, куда будут отведены вооружения. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов.

"В конституции ДНР и ЛНР написано, что границы Луганской и Донецкой республик — это граница Луганской и Донецкой областей Украины. Это означает до краёв, включая Мариуполь, Краматорск и всё остальное. Почему? Потому что, даже если предположить, чтобы ДНР и ЛНР в нынешних границах остались для того, чтобы отвести вооружения, вам их как раз надо заводить за области некоторые. То есть все эти вооружения надо дальше отводить, плюс ко всему там есть "Точка-У", например. Там есть три-четыре атомные электростанции", — отметил политолог.

Абзалов добавил, что первый этап операции касался ударов по объектам военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что авиация Украины не очень большая, однако проблема заключается в том, что военные аэропорты, которые страна может использовать для бомбометания, разбросаны по всей территории Незалежной. Поэтому первые удары РФ были по РЛС и ПВО, по которым били высокоточным оружием.

Политолог добавил, что города сейчас не штурмуют. По его словам, в современном мире самое страшное, что может происходить, — это бои в городских условиях, "никто никогда не входит в города".

"Понятно, что это война. Понятно, что это жертвы и трагедия. На самом деле в эту трагедию мы все дружно влезли. Настолько не хватило возможности провести переговоры, настолько не хватило желания хоть что-то сделать, настолько необходимо было, например, стоп-туров поставить принципиально, чтобы уже обратно вернуться нельзя было", — отметил аналитик.

Абзалов добавил, что "очень большой трагедией" являются последствия войны для экономики, которые могут перерасти в энергетический кризис для всего мира.