Посольство РФ в Париже передало МИД Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе
Вместе с тем, как отметили в российской дипмиссии, данные материалы были разосланы в крупнейшие СМИ, а также правозащитные организации республики.
Российское посольство в Париже передало МИД Франции доказательства преступлений киевского режима в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.
"Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", — указано в сообщении пресс-службы дипмиссии.
Вместе с тем, как отмечается, данные материалы были разосланы в крупнейшие СМИ и правозащитные организации Франции.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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