Посольство РФ в Париже передало МИД Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе

Вместе с тем, как отметили в российской дипмиссии, данные материалы были разосланы в крупнейшие СМИ, а также правозащитные организации республики.

Российское посольство в Париже передало МИД Франции доказательства преступлений киевского режима в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.

"Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", — указано в сообщении пресс-службы дипмиссии.