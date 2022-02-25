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25 февраля, 16:34

Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook

Такое решение было принято после того, как соцсеть признали причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

Роскомнадзор заявил, что начиная с 25 февраля 2022 года принимаются меры частичного ограничения доступа к соцсети "Фейсбук". Об этом говорится в заявлении службы.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее сегодня Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению "основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России". Такое решение связано с блокировкой "Фейсбуком" страниц четырёх российских СМИ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Генпрокуратуре РФ заявили о борьбе с фейками о спецоперации в Донбассе. В ведомстве напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП.

Обложка © Shutterstock

Варвара Романова

Комментарий

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Нешка Попустовскаясегодня в 17:23

Эту гадость надо вообще закрыть. Это антироссийская сеть.

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