Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook

Роскомнадзор заявил, что начиная с 25 февраля 2022 года принимаются меры частичного ограничения доступа к соцсети "Фейсбук". Об этом говорится в заявлении службы.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сегодня Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению "основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России". Такое решение связано с блокировкой "Фейсбуком" страниц четырёх российских СМИ.