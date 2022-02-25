Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Авиакомпания S7 приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Такая мера охватывает рейсы в 16 городов.

"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов.