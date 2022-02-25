Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов.
Авиакомпания S7 приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Такая мера охватывает рейсы в 16 городов.
"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша закрывает воздушное пространство для российских авиалиний. Такая мера будет действовать с 02:00 мск 26 февраля. Премьер-министр страны Моравецкий поручил подготовиться к реализации решения.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Обложка © VK / S7 Airlines / Манук Григорян