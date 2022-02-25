Минобороны РФ отреагировало на заявление Уоллеса по поводу спецоперации на Украине

Информированность министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о ходе спецоперации России по защите Донбасса явно недостаточная. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С профессиональной точки зрения отмечу, что личные оценки министра обороны Британии Бена Уоллеса об эффективности проведения российскими военными спецоперации не глубже, чем исторические познания о Балаклавском сражении в Крымской войне", — подчеркнул генерал-майор.

Он отметил, что у Уоллеса должен быть доступ к информации британской военной разведки о реальной ситуации на Украине, однако при этом заявления министра "выглядят по-другому". Конашенков предположил, что это объясняется попыткой оправдаться перед избирателями Консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные деньги британских налогоплательщиков, а речь может идти о сотнях миллионов фунтов стерлингов.