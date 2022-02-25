Минобороны РФ отреагировало на заявление Уоллеса по поводу спецоперации на Украине

В ведомстве предположили, что на самом деле британский министр владеет более достоверной информацией, — ложь нужна ему, чтобы оправдаться перед налогоплательщиками.

Информированность министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о ходе спецоперации России по защите Донбасса явно недостаточная. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С профессиональной точки зрения отмечу, что личные оценки министра обороны Британии Бена Уоллеса об эффективности проведения российскими военными спецоперации не глубже, чем исторические познания о Балаклавском сражении в Крымской войне", — подчеркнул генерал-майор.