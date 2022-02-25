Минобороны РФ отреагировало на заявление Уоллеса по поводу спецоперации на Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Обложка © Shutterstock
В ведомстве предположили, что на самом деле британский министр владеет более достоверной информацией, — ложь нужна ему, чтобы оправдаться перед налогоплательщиками.
Информированность министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о ходе спецоперации России по защите Донбасса явно недостаточная. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"С профессиональной точки зрения отмечу, что личные оценки министра обороны Британии Бена Уоллеса об эффективности проведения российскими военными спецоперации не глубже, чем исторические познания о Балаклавском сражении в Крымской войне", — подчеркнул генерал-майор.
Он отметил, что у Уоллеса должен быть доступ к информации британской военной разведки о реальной ситуации на Украине, однако при этом заявления министра "выглядят по-другому". Конашенков предположил, что это объясняется попыткой оправдаться перед избирателями Консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные деньги британских налогоплательщиков, а речь может идти о сотнях миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.