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25 февраля, 15:53

Силуанов: Колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер

Министр добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.

Колебания курса рубля и акций носят временный характер. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время совещания у главы правительства Михаила Мишустина по текущей экономической ситуации.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", — сказал он.

Силуанов добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.

Рубль начал укрепляться к доллару и евро

Рубль начал укрепляться к доллару и евро

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке рубль резко ослабел по отношению к доллару и евро. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Григорий Воронцов

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