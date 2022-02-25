Силуанов: Колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер
Министр добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.
Колебания курса рубля и акций носят временный характер. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время совещания у главы правительства Михаила Мишустина по текущей экономической ситуации.
"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", — сказал он.
Силуанов добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке рубль резко ослабел по отношению к доллару и евро. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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