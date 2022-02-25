Силуанов: Колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер

Министр добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.

Колебания курса рубля и акций носят временный характер. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время совещания у главы правительства Михаила Мишустина по текущей экономической ситуации.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", — сказал он.