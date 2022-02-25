Мишустин: У РФ есть соображения, каким должен быть ответ на санкции

Премьер-министр России также отметил, что важно минимизировать влияние ограничений на экономику страны, чтобы она продолжала развиваться и сохраняла устойчивость финансовой системы.

У властей России есть соображение насчёт того, каким должен быть ответ на санкции, вводимые против Москвы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

"У России есть свои соображения насчёт того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе в рамках достижения национальных целей развития", — сказал председатель правительства.