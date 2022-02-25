Мишустин: У РФ есть соображения, каким должен быть ответ на санкции
Михаил Мишустин. Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency
Премьер-министр России также отметил, что важно минимизировать влияние ограничений на экономику страны, чтобы она продолжала развиваться и сохраняла устойчивость финансовой системы.
У властей России есть соображение насчёт того, каким должен быть ответ на санкции, вводимые против Москвы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
"У России есть свои соображения насчёт того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе в рамках достижения национальных целей развития", — сказал председатель правительства.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.