Депутат Горелкин заявил о готовности российской экономики к западным санкциям

По словам парламентария, причин впадать в панику нет, ведь торговые сети и бизнес продолжают работать без перебоев, а Россия остаётся частью глобальной системы.

На сегодняшний день причин для паники в России в связи с западными санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины, нет. По словам замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, банковская система, а также производство и торговые сети готовы к ограничениям.

"Финансовая система России готовилась к такому сценарию, разработаны антикризисные меры. Правительство полностью контролирует ситуацию. Мы видим, что всё работает", — приводятся его слова на сайте фракции "Единой России" в Госдуме.

Парламентарий заметил, что информация из соцсетей о том, что россияне массово снимают деньги в банкоматах, а в отделениях банков заканчиваются наличные, является фейковой, ведь все, кто хотел снять наличные, могли это сделать в любых объёмах. Он призвал граждан не вестись на провокации и не поддаваться панике. Российский бизнес и торговые сети также работают без перебоев, добавил депутат.

"Россия остаётся частью глобальной экономики и продолжит соблюдать все международные договорённости. Наше государство не будет провоцировать дестабилизацию мирового рынка", — подчеркнул Горелкин.

А ранее финансист Александр Цыганов объяснил, что делать с небольшими сбережениями в сложившейся ситуации. Специалист не исключил, что банки в попытках перестраховать себя установят максимальные комиссии за ряд операций. Он отметил, что часто решения, принятые в состоянии паники, ведут к неудачам.