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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 14:01

Кремль: Си Цзиньпин с уважением высказался о действиях РФ на Украине

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным прокомментировал сложившуюся кризисную ситуацию и действия руководства РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным с уважением высказался о действиях Москвы в кризисной ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", — сказано в записи.

Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине
Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине

А ранее белорусский президент Александр Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров. По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины. Как перед этим отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Артур Лапсаков
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