Кремль: Си Цзиньпин с уважением высказался о действиях РФ на Украине
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Председатель КНР в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным прокомментировал сложившуюся кризисную ситуацию и действия руководства РФ.
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным с уважением высказался о действиях Москвы в кризисной ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", — сказано в записи.
А ранее белорусский президент Александр Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров. По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины. Как перед этим отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.