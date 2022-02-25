Кремль: Си Цзиньпин с уважением высказался о действиях РФ на Украине

Председатель КНР в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным прокомментировал сложившуюся кризисную ситуацию и действия руководства РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным с уважением высказался о действиях Москвы в кризисной ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", — сказано в записи.

А ранее белорусский президент Александр Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров. По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины. Как перед этим отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной.