Чехия приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России

Исключения будут сделаны только в тех случаях, когда оформить документы будет необходимо по гуманитарным соображениям.

Чехия прекращает выдачу виз и временного вида на жительство гражданам России. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр республики Петр Фиала. Решение принято в ответ на специальную военную операцию на Украине и в Донбассе, которую российские военные проводят с 24 февраля.