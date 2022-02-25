Чехия приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России
Исключения будут сделаны только в тех случаях, когда оформить документы будет необходимо по гуманитарным соображениям.
Чехия прекращает выдачу виз и временного вида на жительство гражданам России. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр республики Петр Фиала. Решение принято в ответ на специальную военную операцию на Украине и в Донбассе, которую российские военные проводят с 24 февраля.
"Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда они нужны по гуманитарным соображениям", — проинформировал Фиала.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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