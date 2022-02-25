Зеленский саркастично объяснил премьеру Италии, почему не вышел на связь в назначенное время

По словам президента Украины, в то время, когда должен был состояться диалог, в нескольких городах страны "шли ожесточённые бои", в которых погибли люди.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в следующий раз попытаться "перенести расписание войны", чтобы поговорить с премьер-министром Италии Марио Драги в определённое время. Так он отреагировал на заявления о том, что не смог принять звонок в назначенное время, потому что "укрылся в какой-то части Киева".