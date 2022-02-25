Зеленский саркастично объяснил премьеру Италии, почему не вышел на связь в назначенное время
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
По словам президента Украины, в то время, когда должен был состояться диалог, в нескольких городах страны "шли ожесточённые бои", в которых погибли люди.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в следующий раз попытаться "перенести расписание войны", чтобы поговорить с премьер-министром Италии Марио Драги в определённое время. Так он отреагировал на заявления о том, что не смог принять звонок в назначенное время, потому что "укрылся в какой-то части Киева".
"Сегодня в 10:30 на въездах в Чернигов, Гостомель и Мелитополь шли ожесточённые бои. Люди погибли. В следующий раз я попытаюсь перенести расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время", — написал украинский лидер в Twitter.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.