В кабмине ФРГ заверили, что Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве

Отвечая на вопрос о предоставлении убежища украинскому лидеру, Штеффен Хебештрайт отметил, что сейчас не время спекулировать на этот счёт. Он также назвал главу Незалежной мужественным человеком.

Согласно данным властей Германии, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве", — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении убежища украинскому лидеру, Хебештрайт отметил, что сейчас не время спекулировать на этот счёт. Он подчеркнул, что "этот вопрос пока не стоит" на повестке.