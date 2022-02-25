В кабмине ФРГ заверили, что Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве
Отвечая на вопрос о предоставлении убежища украинскому лидеру, Штеффен Хебештрайт отметил, что сейчас не время спекулировать на этот счёт. Он также назвал главу Незалежной мужественным человеком.
Согласно данным властей Германии, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве", — сказал он на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении убежища украинскому лидеру, Хебештрайт отметил, что сейчас не время спекулировать на этот счёт. Он подчеркнул, что "этот вопрос пока не стоит" на повестке.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский снова призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. По словам лидера Незалежной, это необходимо сделать, чтобы остановить гибель людей, ведь по всей территории Незалежной идут бои.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker