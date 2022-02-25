В кабмине ФРГ заверили, что Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве

Согласно данным властей Германии, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остаётся в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве", — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении убежища украинскому лидеру, Хебештрайт отметил, что сейчас не время спекулировать на этот счёт. Он подчеркнул, что "этот вопрос пока не стоит" на повестке.