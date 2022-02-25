Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь в назначенное время

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что связался с президентом Украины Владимиром Зеленскиим накануне и должен был созвониться сегодня, полтора часа назад, но лидер Незалежной недоступен для звонка.

"Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева... Сегодня утром он нашёл меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", — отметил Драги.