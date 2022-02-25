Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь в назначенное время
Как рассказал Марио Драги, накануне с лидером Украины удалось созвониться, он "укрылся в какой-то части Киева".
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что связался с президентом Украины Владимиром Зеленскиим накануне и должен был созвониться сегодня, полтора часа назад, но лидер Незалежной недоступен для звонка.
"Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева... Сегодня утром он нашёл меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", — отметил Драги.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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