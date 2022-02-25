Меркель назвала переломным событием в истории происходящее на Украине

Вместе с тем экс-канцлер ФРГ "решительно осудила" действия Москвы, назвав их нарушением международного права. Она также выразила поддержку и солидарность с жителями и президентом Незалежной.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала военную спецоперацию России по защите Донбасса переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны. Её слова приводит издание Tagesspiegel.

"Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны", — сказала Меркель.

Вместе с тем экс-канцлер решительно осудила действия Москвы, назвав их нарушением международного права. Она также выразила поддержку и солидарность с жителями Украины и президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.