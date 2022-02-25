Меркель назвала переломным событием в истории происходящее на Украине
Ангела Меркель. Обложка © Kremlin.ru
Вместе с тем экс-канцлер ФРГ "решительно осудила" действия Москвы, назвав их нарушением международного права. Она также выразила поддержку и солидарность с жителями и президентом Незалежной.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала военную спецоперацию России по защите Донбасса переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны. Её слова приводит издание Tagesspiegel.
"Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны", — сказала Меркель.
Вместе с тем экс-канцлер решительно осудила действия Москвы, назвав их нарушением международного права. Она также выразила поддержку и солидарность с жителями Украины и президентом страны Владимиром Зеленским.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.