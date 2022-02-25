Мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Москве

По предварительным данным, он открыл газ в квартире дома на 5-м проезде Подбельского и вскоре после этого включил электрический чайник. После произошедшего мужчина находился в сознании в состоянии шока и с ожогами. Пояснить ничего он не может. О других пострадавших не сообщается.