Мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Москве
По предварительным данным, он открыл газ в доме и вскоре после этого включил электрический чайник. После происшествия пострадавший был в сознании, однако из-за шока и ожогов ничего пояснить не смог.
Последствия взрыва газа в московской многоэтажке. Видео © LIFE
Взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек на востоке Москвы. По данным Лайфа, пострадал 29-летний мужчина.
По предварительным данным, он открыл газ в квартире дома на 5-м проезде Подбельского и вскоре после этого включил электрический чайник. После произошедшего мужчина находился в сознании в состоянии шока и с ожогами. Пояснить ничего он не может. О других пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пострадавших госпитализировали.
Последствия взрыва газа в московской многоэтажке. Обложка © LIFE