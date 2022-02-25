Клименко не счёл опасной деятельность хакерской группы Anonymous
Он отметил, что это скорее общественная организация, куда вступают начинающие взломщики и организовывают слабые DDoS-атаки.
Группировка хакеров Anonymous представляет из себя общественную организацию, в которую не входят профессионалы. Об этом рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с телеканалом "360".
"Anonymous — это, скорее всего, общественная организация. Это такая инициативная история, ей уже лет 20. Она зародилась на волне протестов против чего-то. Есть название, и под нею подписываются разные люди. С точки зрения журналистики это пиарная, очень красивая история", — заявил эксперт.
По словам Клименко, хакеры, стремящиеся стать профессионалами, часто проходят через такие движения и организуют слабые DDoS-атаки. При этом никакого заказчика у них, как правило, нет.
Ранее хакеры Anonymous объявили России "кибервойну" из-за специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме интернет-сферы, Москве грозят и финансовые санкции со стороны других государств. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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