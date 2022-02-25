Клименко не счёл опасной деятельность хакерской группы Anonymous

Он отметил, что это скорее общественная организация, куда вступают начинающие взломщики и организовывают слабые DDoS-атаки.

Группировка хакеров Anonymous представляет из себя общественную организацию, в которую не входят профессионалы. Об этом рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с телеканалом "360".

"Anonymous — это, скорее всего, общественная организация. Это такая инициативная история, ей уже лет 20. Она зародилась на волне протестов против чего-то. Есть название, и под нею подписываются разные люди. С точки зрения журналистики это пиарная, очень красивая история", — заявил эксперт.