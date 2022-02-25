СЦКК сообщил о возгорании нефтебазы в Донецке в результате обстрела ВСУ

По данным республиканского представительства в центре, украинские войска вели огонь из тяжёлой артиллерии. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.

В Кировском районе Донецка от попадания снаряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВСУ произошёл взрыв с последующим возгоранием нефтебазы, повреждён трубопровод", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Отмечается, что расчёты МЧС выехали на место происшествия. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.