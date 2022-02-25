СЦКК сообщил о возгорании нефтебазы в Донецке в результате обстрела ВСУ
По данным республиканского представительства в центре, украинские войска вели огонь из тяжёлой артиллерии. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.
В Кировском районе Донецка от попадания снаряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВСУ произошёл взрыв с последующим возгоранием нефтебазы, повреждён трубопровод", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что расчёты МЧС выехали на место происшествия. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.
Ранее Лайф сообщал, что двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке. Мэр города Иван Приходько не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Позже глава города показал последствия удара ВСУ по учреждению.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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