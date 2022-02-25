В Москве тело известного автора учебников по истории нашли спустя неделю после смерти

В Москве сотрудники полиции обнаружили тело автора учебников по истории профессора Любови Семенниковой в собственной квартире спустя неделю после смерти. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились соседи погибшей, которая проживала в одном из домов на Зелёном проспекте. Они рассказали, что у 79-летней Любови нет родственников, поэтому жители соседних квартир присматривали за ней и помогали по возможности. Однако в последние дни профессор не выходила на улицу и ни с кем не общалась.

Попытки узнать о состоянии Семенниковой не увенчались успехом, поэтому было решено вызвать сотрудников полиции. Оперативники вскрыли дверь и обнаружили тело женщины.

"Внутри было обнаружено тело 79-летней женщины, давность наступления смерти — около семи дней", — сообщил источник изданию.

Доктор исторических наук и профессор Семенникова Любовь Ивановна была известным человеком в сфере российского образования. Она возглавляла кафедру истории Российского государства института государственного управления и социальных исследований МГУ, позднее став замдиректора учреждения. Любовь входила в состав научно-методического совета Министерства общего и специального образования РФ и в советы по защите докторских диссертаций. За время работы выпустила множество научных работ и учебников по истории России.