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25 февраля, 10:07

В Москве тело известного автора учебников по истории нашли спустя неделю после смерти

У женщины не было родственников, поэтому жители соседних квартир присматривали за ней и помогали по возможности. Однако в последние дни она перестала выходить на улицу.

<p>Семенникова Любовь. Фото © <a href="https://studizba.com/hs/mgu-im-lomonosova/teachers/istorii-gosudarstvennogo-i-municipalnogo/25957-semennikova-lyubov-ivanovna.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">studizba.com</a></p>

Семенникова Любовь. Фото © studizba.com

В Москве сотрудники полиции обнаружили тело автора учебников по истории профессора Любови Семенниковой в собственной квартире спустя неделю после смерти. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились соседи погибшей, которая проживала в одном из домов на Зелёном проспекте. Они рассказали, что у 79-летней Любови нет родственников, поэтому жители соседних квартир присматривали за ней и помогали по возможности. Однако в последние дни профессор не выходила на улицу и ни с кем не общалась.

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Попытки узнать о состоянии Семенниковой не увенчались успехом, поэтому было решено вызвать сотрудников полиции. Оперативники вскрыли дверь и обнаружили тело женщины.

"Внутри было обнаружено тело 79-летней женщины, давность наступления смерти — около семи дней", — сообщил источник изданию.

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Доктор исторических наук и профессор Семенникова Любовь Ивановна была известным человеком в сфере российского образования. Она возглавляла кафедру истории Российского государства института государственного управления и социальных исследований МГУ, позднее став замдиректора учреждения. Любовь входила в состав научно-методического совета Министерства общего и специального образования РФ и в советы по защите докторских диссертаций. За время работы выпустила множество научных работ и учебников по истории России.

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Григорий Воронцов

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