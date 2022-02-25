Хакеры Anonymous заявили, что объявили России "кибервойну"
Утверждается, что одной из их целей стал сайт RT. Ранее сообщалось, что на порталы компании идут DDoS-атаки, причём 27% их источников находятся в США.
Хакеры из Anonymous объявили кибервойну России и взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Портал оказался недоступен.
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…" — говорится в заявлении группировки в соцсети Twitter.
Взломщики также добавляют к своему сообщению хештег #Ukraine.
Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга, с 17:00 мск, идут DDoS-атаки, причём больше четверти адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
Как сообщал Лайф ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергается DDoS-атаке. Пользователи сообщали о трудностях с доступом к сайтам Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации.
До этого пользователи в разных странах с самого утра начали сообщать о сбоях в работе Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил причину.
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