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25 февраля, 00:46

Хакеры Anonymous заявили, что объявили России "кибервойну"

Утверждается, что одной из их целей стал сайт RT. Ранее сообщалось, что на порталы компании идут DDoS-атаки, причём 27% их источников находятся в США.

Хакеры из Anonymous объявили кибервойну России и взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Портал оказался недоступен.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…" — говорится в заявлении группировки в соцсети Twitter.

Взломщики также добавляют к своему сообщению хештег #Ukraine.

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга, с 17:00 мск, идут DDoS-атаки, причём больше четверти адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

Хакеры из Anonymous объявили Илону Маску войну из-за биткоина

Хакеры из Anonymous объявили Илону Маску войну из-за биткоина

Как сообщал Лайф ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергается DDoS-атаке. Пользователи сообщали о трудностях с доступом к сайтам Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации.

До этого пользователи в разных странах с самого утра начали сообщать о сбоях в работе Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил причину.

Обложка © Twitter / Anonymous

Арина Родионова

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