Хакеры Anonymous заявили, что объявили России "кибервойну"

Хакеры из Anonymous объявили кибервойну России и взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Портал оказался недоступен.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…" — говорится в заявлении группировки в соцсети Twitter.

Взломщики также добавляют к своему сообщению хештег #Ukraine.

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга, с 17:00 мск, идут DDoS-атаки, причём больше четверти адресов, с которых они совершаются, находятся в США.