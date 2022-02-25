Зеленский попросил оборонную помощь у "Бухарестской девятки"

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с [президентом Польши] Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" по поводу оборонной помощи, санкций", — написал Зеленский в "Твиттере".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.