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25 февраля, 10:17

Глава ДНР Пушилин: Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться

Однако военнослужащие Незалежной складывают оружие. В то же время российская сторона оказывает попавшим в плен солдатам и офицерам медицинскую помощь.

<p>Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/pushilindenis?z=photo10807485_457241975/photos10807485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Пушилин</a></p>

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото © VK / Денис Пушилин

Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время военнослужащие Украины складывают оружие. По словам Пушилина, такие признаки на фронте говорят об изменении ситуации в пользу Народной милиции.

"Ряд военнослужащих — я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих — понимают бесперспективность, желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие", — сказал он.

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В свою очередь, Россия пленным солдатам и офицерам оказывает медпомощь. Всё выполняется в рамках договора, подчеркнул Пушилин.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.

Светлана Оперук

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