Глава ДНР Пушилин: Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото © VK / Денис Пушилин
Однако военнослужащие Незалежной складывают оружие. В то же время российская сторона оказывает попавшим в плен солдатам и офицерам медицинскую помощь.
Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
В то же время военнослужащие Украины складывают оружие. По словам Пушилина, такие признаки на фронте говорят об изменении ситуации в пользу Народной милиции.
"Ряд военнослужащих — я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих — понимают бесперспективность, желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие", — сказал он.
В свою очередь, Россия пленным солдатам и офицерам оказывает медпомощь. Всё выполняется в рамках договора, подчеркнул Пушилин.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.