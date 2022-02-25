Глава ДНР Пушилин: Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться

Однако военнослужащие Незалежной складывают оружие. В то же время российская сторона оказывает попавшим в плен солдатам и офицерам медицинскую помощь.

Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время военнослужащие Украины складывают оружие. По словам Пушилина, такие признаки на фронте говорят об изменении ситуации в пользу Народной милиции.

"Ряд военнослужащих — я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих — понимают бесперспективность, желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие", — сказал он.