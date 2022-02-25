Путину в письменной форме доложено о выступлении Байдена
Российский лидер не смотрел вчерашнее обращение президента США по ситуации на Украине, в котором он проанонсировал новые санкции.
Президент Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине и введению новых санкций против России. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент [выступление Байдена] не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России.
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