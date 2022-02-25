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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 10:23
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Путину в письменной форме доложено о выступлении Байдена

Российский лидер не смотрел вчерашнее обращение президента США по ситуации на Украине, в котором он проанонсировал новые санкции.

Президент Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине и введению новых санкций против России. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент [выступление Байдена] не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", — сказал представитель Кремля.

Байден предрёк Украине несколько тяжёлых месяцев
Байден предрёк Украине несколько тяжёлых месяцев

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России.

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Обложка © Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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