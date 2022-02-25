Путину в письменной форме доложено о выступлении Байдена

Российский лидер не смотрел вчерашнее обращение президента США по ситуации на Украине, в котором он проанонсировал новые санкции.

Президент Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине и введению новых санкций против России. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.