После сообщений о "пропавшем" Зеленском из Киева вылетел самолёт
При этом небо Украины сейчас закрыто, в стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
После сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолёт, несмотря на закрытое небо над страной. О этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ему не удалось выйти на связь с Зеленским в оговорённое время, лидер Незалежной якобы был недоступен для звонка. Чуть позже в Сети появилось новое обращение президента Украины, в котором он раскритиковал Европу за медленную помощь Киеву и призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. Когда это обращение было записано, неизвестно.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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