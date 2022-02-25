После сообщений о "пропавшем" Зеленском из Киева вылетел самолёт

При этом небо Украины сейчас закрыто, в стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

После сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолёт, несмотря на закрытое небо над страной. О этом сообщает РИА "Новости".