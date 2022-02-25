Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине
По его словам, власти в ЕС "не спешат с реально очень мощными решениями".
Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении подверг Европу критике за медленную помощь Незалежной на фоне спецоперации России.
"Это (происходящее на Украине. — Прим. Лайфа) видит вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать... Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", — заявил Зеленский.
Пока власти в Европе "не спешат с реально очень мощными решениями", Зеленский пригласил "каждого европейца" посетить Посольство Украины в своей стране и "предложить свою помощь".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Политолог Владимир Жарихин объяснил Лайфу, почему изменилась риторика украинского президента.
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