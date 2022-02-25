Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине

По его словам, власти в ЕС "не спешат с реально очень мощными решениями".

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении подверг Европу критике за медленную помощь Незалежной на фоне спецоперации России.

"Это (происходящее на Украине. — Прим. Лайфа) видит вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать... Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", — заявил Зеленский.

Пока власти в Европе "не спешат с реально очень мощными решениями", Зеленский пригласил "каждого европейца" посетить Посольство Украины в своей стране и "предложить свою помощь".