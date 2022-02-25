Лавров заявил, что Россия заинтересована в независимости украинского народа
Министр добавил, что в интересах РФ также, чтобы жители Незалежной не находились под полным внешним управлением, заточенным на поощрение неонацизма и геноцид русских.
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России
Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власти Незалежной — представительны. Такое заявление сделал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил ещё раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять всё его многообразие, и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России", — сказал Лавров.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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