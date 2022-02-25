Лавров заявил, что Россия заинтересована в независимости украинского народа

"Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил ещё раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять всё его многообразие, и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России", — сказал Лавров.