Песков рассчитывает на нормализацию отношений со странами, осудившими решения России по Донбассу

По его мнению, это может произойти, когда там поймут вынужденность военной спецоперации по защите Донбасса.

Кремль считает, что отношения со странами, осудившими решения России по Донбассу, со временем нормализуются, когда там поймут вынужденность этих решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции (военная спецоперация по защите Донбасса. — Прим. Лайфа), неизбежности твёрдых, решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности, так или иначе период нормализации наступит", — сказал представитель Кремля.