Песков рассчитывает на нормализацию отношений со странами, осудившими решения России по Донбассу
По его мнению, это может произойти, когда там поймут вынужденность военной спецоперации по защите Донбасса.
Кремль считает, что отношения со странами, осудившими решения России по Донбассу, со временем нормализуются, когда там поймут вынужденность этих решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции (военная спецоперация по защите Донбасса. — Прим. Лайфа), неизбежности твёрдых, решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности, так или иначе период нормализации наступит", — сказал представитель Кремля.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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